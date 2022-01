GF Vip, Francesca Cipriani: “Ho lasciato la casa per controindicazioni al vaccino” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Francesca Cipriani ha confessato di aver lasciato la casa del GF Vip 6 per dei non meglio precisati problemi di salute che, a suo dire, sarebbero collegati a delle controindicazioni dovute al vaccino anti-Covid. Francesca Cipriani: il vaccino Francesca Cipriani ha deciso di lasciare anticipatamente la casa del GF Vip 6 e, a SuperGuida Tv, ha confessato che avrebbe abbandonato il programma su consiglio medico e per dei non meglio precisati problemi di salute. A seguire la showgirl ha rivelato di aver avuto delle “controindicazioni” dovute al vaccino anti-Covid. “Ho abbandonato per motivi di salute. Avevo fatto il vaccino e ho avuto ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha confessato di averladel GF Vip 6 per dei non meglio precisati problemi di salute che, a suo dire, sarebbero collegati a delledovute alanti-Covid.: ilha deciso di lasciare anticipatamente ladel GF Vip 6 e, a SuperGuida Tv, ha confessato che avrebbe abbandonato il programma su consiglio medico e per dei non meglio precisati problemi di salute. A seguire la showgirl ha rivelato di aver avuto delle “” dovute alanti-Covid. “Ho abbandonato per motivi di salute. Avevo fatto ile ho avuto ...

