GF Vip, Federica e Gianmaria superano il limite sotto le coperte, pubblico allibito: "Che squallore" (Di venerdì 21 gennaio 2022) La notte appena trascorsa è stata davvero infuocata al GF Vip tra Federica e Gianmaria. I due, infatti, pare abbiano superato il limite concedendosi dei momenti di grande passione sotto le coperte. La produzione ha deciso di concedere ai due ragazzi un momento di intimità nella Love Boat. Ebbene, i due hanno preso alla lettera L'articolo proviene da KontroKultura.

