GF Vip | anticipazioni stasera 21 gennaio | l’addio di Manuel e il ritorno di Alex Belli

(Di venerdì 21 gennaio 2022), venerdì 212022, ci sarà una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6 durante la quale assisteremo a un addio a lungo annunciato, quello del nuotatoreBortuzzo. Il campione in sedia a rotelle abbandonerà la Casa di Cinecittà per via dei suoi problemi di salute, e prevedibilmente con la sua fidanzata Lulù Selassié ci sarà un saluto particolarmente commosso. Protagonista della puntata anche Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro, che le rinnoverà il suo supporto e la consolerà per gli attacchi ricevuti di recente (in primis da Jessica Selassié). Inevitabilmente, poi, ci sarà una nuova puntata della soap definita “ful”, con protagonisti, Delia Duran e Soleil Sorge, entrambe recluse nella Casa del GF Vip....