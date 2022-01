Gf Vip, Alda D’Eusanio querela Mediaset: “Rovinati 40 anni di carriera, per Katia Ricciarelli invece una rete di protezione” (Di venerdì 21 gennaio 2022) La squalifica di Alda D’Eusanio lo scorso anno al Grande Fratello Vip 5 aveva creato grande chiacchiericcio. Le sue affermazioni, sicuramente fuoriluogo, su Laura Pausini e il compagno le erano costate la permanenza in Casa e a nulla erano servite le sue scuse. A distanza di un anno, però, la giornalista, intervistata da Nuovo, è tornata sull’accaduto, esternando il proprio dissenso su ciò che sta accadendo invece durante l’attuale edizione del reality. Secondo Alda, infatti, non di poco conto sarebbero state le uscite di Katia Ricciarelli. Nonostante il dissenso di telespettatori, web ed ex gieffini, oltre a qualche rimprovero la produzione del Gf Vip non è andata contro la cantante. Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma ... Leggi su isaechia (Di venerdì 21 gennaio 2022) La squalifica dilo scorso anno al Grande Fratello Vip 5 aveva creato grande chiacchiericcio. Le sue affermazioni, sicuramente fuoriluogo, su Laura Pausini e il compagno le erano costate la permanenza in Casa e a nulla erano servite le sue scuse. A distanza di un anno, però, la giornalista, intervistata da Nuovo, è tornata sull’accaduto, esternando il proprio dissenso su ciò che sta accadendodurante l’attuale edizione del reality. Secondo, infatti, non di poco conto sarebbero state le uscite di. Nonostante il dissenso di telespettatori, web ed ex gieffini, oltre a qualche rimprovero la produzione del Gf Vip non è andata contro la cantante. Ho fatto causa a. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma ...

