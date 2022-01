Germania: Merkel rinuncia a presidenza onoraria della Cdu (Di venerdì 21 gennaio 2022) Angela Merkel rinuncia alla presidenza onoraria della Cdu. Lo ha reso noto l'ex presidente del partito Armin Laschet, in vista del congresso di domani che dovrà confermare la presidenza di Friedrich ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) AngelaallaCdu. Lo ha reso noto l'ex presidente del partito Armin Laschet, in vista del congresso di domani che dovrà confermare ladi Friedrich ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania Merkel Germania: Merkel rinuncia a presidenza onoraria della Cdu "Angela Merkel è arrivata a questa decisione: non abbiamo più presidenti onorari, è un'usanza del passato", ha spiegato Laschet all'emittente NTV. "L'ultimo presidente onorario era stato Helmut Kohl, ...

La crisi in Ucraina sconvolge i piani di Scholz in politica estera La domanda, quindi, non è quanto Scholz somigli a Merkel, ma quanto la Germania continuerà a somigliare a se stessa ora che è tramontata la fase storica merkeliana.

Quel Papa che la Germania non ha mai amato La sua elezione segnò il riscatto del popolo intero dal passato nazista. Ma i tedeschi non hanno poi guardato a lui come a una guida ...

