Germania - Dopo la Chiron a 417 Km/h è di nuovo bufera sui limiti in autobahn (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non l'hanno preso benissimo, al ministero dei Trasporti tedesco, il nuovo record personale di velocità su autostrada del milonario ceco Radim Passer: 417 km/h misurati al GPS, al volante di una Bugatti Chiron (sui 420 dichiarati dalla Casa con limitatore, 483 senza). Ancora meno gradito il fatto che sia stato trionfalmente postato su YouTube dal suo autore, per soddisfare i follower. Secondo la Associated Press, le autorità locali hanno emesso un comunicato che critica il "recordman" per aver messo in pericolo gli altri automobilisti che stavano percorrendo il tratto della autobahn A2 fra Hannover e Berlino, una striscia di asfalto ben tenuto e altrettanto noto ai velocisti. Il ministero, così, ha stigmatizzato" ogni comportamento nel traffico stradale che rechi, o possa recare danno agli utenti della strada". Il cervello prima di ogni ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non l'hanno preso benissimo, al ministero dei Trasporti tedesco, ilrecord personale di velocità su autostrada del milonario ceco Radim Passer: 417 km/h misurati al GPS, al volante di una Bugatti(sui 420 dichiarati dalla Casa con limitatore, 483 senza). Ancora meno gradito il fatto che sia stato trionfalmente postato su YouTube dal suo autore, per soddisfare i follower. Secondo la Associated Press, le autorità locali hanno emesso un comunicato che critica il "recordman" per aver messo in pericolo gli altri automobilisti che stavano percorrendo il tratto dellaA2 fra Hannover e Berlino, una striscia di asfalto ben tenuto e altrettanto noto ai velocisti. Il ministero, così, ha stigmatizzato" ogni comportamento nel traffico stradale che rechi, o possa recare danno agli utenti della strada". Il cervello prima di ogni ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania Dopo DIRETTA/ Empoli Roma (risultato 0 - 0) streaming video tv: formazioni ufficiali, via! Il match in questione fu deciso da un gol dopo 5 minuti di Nicola Pozzi. Nel finale Tosto fu ... vincendolo, il Mondiale in Germania. (Matteo Fantozzi) EMPOLI ROMA: MOU RECUPERA SMALLING E EL SHAARAWY ...

Il fronte occidentale in ordine sparso davanti a Putin Emmanuel Macron ha fatto scalpore dopo il suo discorso a Strasburgo in cui ha proposto che gli ... Il caso della Germania è il più complesso, perché a Berlino c'è un nuovo governo che vuole essere più ...

Germania: Merz, lo storico avversario della Merkel alla guida della Cdu E qui, da leader dell'opposizione, ha attaccato Olaf Scholz, accusandolo di mancare di leadership. E' uno storico avversario di Angela Merkel a prendere le redini della Cdu in Germania: Friedrich Merz ...

