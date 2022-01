Genoa | Blessin alla prima italiana | ' voglio grinta'

Advertising

GenoaCFC : ???? Alexander #Blessin è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto mister! ?? - GenoaCFC : ?????? Il primo allenamento e le prime parole di mister #Blessin da allenatore del Genoa ?? - DiMarzio : #Calciomercato @GenoaCFC | Due acquisti per #Blessin: è fatta per #Amiri e per #Piccoli - FedericoDondi95 : RT @effejei: Tutto quello che c'è da sapere su Blessin, il nuovo allenatore del Genoa ?? - CalcioOggi : ESCLUSIVA TMW - Blessin-Genoa, il CEO dell'Oostende: 'Ma quale rabbia. Il momento doveva arrivare...' - TUTTO merca… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Blessin

"Ho davvero apprezzato i miei primi due giorni qui ale non vedo l'ora di vedere tutti i fan domani". Il nuovo allenatore rossoblù Alexander, uomo dell'universo Red Bull, non nasconde via social l'entusiasmo per l'esordio in campionato ...Commenta per primo Sono 22 i convocati di, pronto alla sua prima partita sulla panchina del. Questo l'elenco dei rossoblù che domani affronteranno l'Udinese nel 23° turno di campionato: Portieri: Marchetti, Semper, Sirigu. ...GENOVA - E' già tempo di convocazioni per mister Alexander Blessin, perché domani pomeriggio al Ferraris andrà in scena una partita che avrà molto da raccontare sul futuro della stagione dei rossoblù.Le parole di Blessin, il nuovo allenatore del Genoa, sul suo profilo Instagram Il Genoa ha dato una nuova svolta in panchina augurandosi che sia quella buona. Alla sorpresa generalel, il nuovo allenat ...