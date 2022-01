Gazzetta: il Napoli ha la terza miglior difesa d’Europa (Di venerdì 21 gennaio 2022) È la difesa il principale punto di forza del Napoli. Ne scrive la Gazzetta dello Sport che ricorda come fino alla sosta di novembre il Napoli aveva subito appena quattro gol. Nessun gol subito nelle ultime due giornate di campionato. Così sono diventate 12 le gare in cui la porta degli azzurri è rimasta in inviolata. Nel raffronto tra i cinque maggiori campionati europei, soltanto il Manchester City ha fatto meglio, totalizzando 13 clean sheet nell’arco di 22 partite disputate (stesso numero del Napoli). La formazione inglese primeggia nella graduatoria dei gol subiti; appena 13. Lì, il Napoli è al terzo posto a quota 15, alle spalle del Siviglia (14). La squadra di Spalletti domina, di conseguenza, nella relativa classifica della Serie A. Ha preso un gol in meno della capolista Inter ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) È lail principale punto di forza del. Ne scrive ladello Sport che ricorda come fino alla sosta di novembre ilaveva subito appena quattro gol. Nessun gol subito nelle ultime due giornate di campionato. Così sono diventate 12 le gare in cui la porta degli azzurri è rimasta in inviolata. Nel raffronto tra i cinque maggiori campionati europei, soltanto il Manchester City ha fatto meglio, totalizzando 13 clean sheet nell’arco di 22 partite disputate (stesso numero del). La formazione inglese primeggia nella graduatoria dei gol subiti; appena 13. Lì, ilè al terzo posto a quota 15, alle spalle del Siviglia (14). La squadra di Spalletti domina, di conseguenza, nella relativa classifica della Serie A. Ha preso un gol in meno della capolista Inter ...

Advertising

napolista : Gazzetta: il Napoli ha la terza miglior difesa d’Europa Dietro Manchester City e Siviglia. Ha ripreso a non subire… - tuttonapoli : Gazzetta - Si punta Bajrami! Il Napoli si muove in anticipo per sostituire Insigne - ParliamoDiNews : Gazzetta - Salernitana, domani nuovo giro di tamponi: il derby col Napoli è a rischio #gazzetta #salernitana… - InLimoneWeTrust : @BgnMiki @AlessioPonzuoli @Gianluc51789947 @Gazzetta_it Guarda che non cambia un bel nulla. Fossi uno Juventino, pe… - AcerboLivio : Salernitana, raggiunto il tetto dei 9 positivi. Il derby col Napoli verso lo stop – Gazzetta -