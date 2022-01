“Gallina senza neuroni!”: Delia Duran sotto shock, i toni sono super violenti (Di venerdì 21 gennaio 2022) GF Vip, altro due di picche per Delia Duran: dopo il presunto tradimento del marito, la mazzata arriva da un compagno di avventura. Delia Duran (fonte twitter)L’arrivo in Casa di Delia Duran è stato inizialmente un doccia fredda per l’influencer Soleil Sorge, che si è però rapidamente ripresa, complici anche gli incoraggiamenti del di lei marito, il rimpianto Alex Belli. La crisi coniugale è in pieno svolgimento, e la modella venezuelana non ha perso tempo a fare un’accurato screening ai maschioni presenti nel reality. In particolare, Delia si è dichiarata interessata ad approfondire la conoscenza con Barù, rampollo della stirpe Gaetani Dell’Aquila D’Aragona. L’enologo toscano ha conquistato i compagni grazi a doti innate di simpatia e verace spontaneità, inclusa la ... Leggi su specialmag (Di venerdì 21 gennaio 2022) GF Vip, altro due di picche per: dopo il presunto tradimento del marito, la mazzata arriva da un compagno di avventura.(fonte twitter)L’arrivo in Casa diè stato inizialmente un doccia fredda per l’influencer Soleil Sorge, che si è però rapidamente ripresa, complici anche gli incoraggiamenti del di lei marito, il rimpianto Alex Belli. La crisi coniugale è in pieno svolgimento, e la modella venezuelana non ha perso tempo a fare un’accurato screening ai maschioni presenti nel reality. In particolare,si è dichiarata interessata ad approfondire la conoscenza con Barù, rampollo della stirpe Gaetani Dell’Aquila D’Aragona. L’enologo toscano ha conquistato i compagni grazi a doti innate di simpatia e verace spontaneità, inclusa la ...

