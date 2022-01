Galderisi | il doppio ex | ' Milan - Juve? Bellissima e combattuta | finirà 2 - 2'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Galderisi doppio

leggo.it

, Milan - Juve è l'altro derby d'Italia: come lo vede? 'È sempre una partita bellissima, mai scontata. E mi viene in mente in episodio...'. Quale? 'Una sfida al Comunale, quando ero ..., Milan - Juve è l'altro derby d'Italia: come lo vede? 'È sempre una partita bellissima, mai scontata. E mi viene in mente in episodio...'. Quale? 'Una sfida al Comunale, quando ero ...Quel Nanu così giovane che da Salerno sbarcò a Torino a 16 anni. Una vita fa. E si fece largo a suon di gol in Primavera, tanto che il Trap decise di inserirlo in prima ...