Funzionari bielorussi incriminati negli USA per il caso Protasevich (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha annunciato di aver incriminato quattro Funzionari bielorussi per il caso del giornalista Roman Protasevich. Sono accusati di pirateria aerea per aver inscenato la minaccia di una bomba sul volo Ryanair. caso Protasevich: incriminati negli USA dei Funzionari bielorussi? Il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato quattro Funzionari bielorussi per Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha annunciato di aver incriminato quattroper ildel giornalista Roman. Sono accusati di pirateria aerea per aver inscenato la minaccia di una bomba sul volo Ryanair.USA dei? Il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato quattroper

Advertising

ilpost : Quattro funzionari bielorussi sono stati incriminati negli Stati Uniti per avere inscenato la minaccia di una bomba… - Billa42_ : Funzionari bielorussi incriminati negli USA per il caso Protasevich - MarazitiMassimo : RT @ilpost: Quattro funzionari bielorussi sono stati incriminati negli Stati Uniti per avere inscenato la minaccia di una bomba sul volo di… - UgoVolli : RT @ilpost: Quattro funzionari bielorussi sono stati incriminati negli Stati Uniti per avere inscenato la minaccia di una bomba sul volo di… - politicstw : RT @ilpost: Quattro funzionari bielorussi sono stati incriminati negli Stati Uniti per avere inscenato la minaccia di una bomba sul volo di… -