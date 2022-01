Francesca Cipriani: “Ho abbandonato il GFVip per controindicazioni al vaccino. Sostengo Matteo Salvini” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Francesca Cipriani lo scorso dicembre, messa davanti alla scelta “o dentro o fuori”, ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip spinta da alcuni problemi di salute non ben specificati. “Non rimango. Purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no. Purtroppo è da agosto. Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante ed ora purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andarmi a far controllare. Dentro la casa il medico mi ha visitato, ovviamente, mi ha consigliato di andare fuori da qui per fare degli accertamenti”. Fra le pagine di SuperGuidaTv ha spiegato a cosa sono dovuti i “motivi di salute”. Pare controindicazioni ad un vaccino fatto ad agosto. “Ho abbandonato per ... Leggi su biccy (Di venerdì 21 gennaio 2022)lo scorso dicembre, messa davanti alla scelta “o dentro o fuori”, ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip spinta da alcuni problemi di salute non ben specificati. “Non rimango. Purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no. Purtroppo è da agosto. Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante ed ora purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andarmi a far controllare. Dentro la casa il medico mi ha visitato, ovviamente, mi ha consigliato di andare fuori da qui per fare degli accertamenti”. Fra le pagine di SuperGuidaTv ha spiegato a cosa sono dovuti i “motivi di salute”. Paread unfatto ad agosto. “Hoper ...

Advertising

Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Francesca Cipriani: “Ho abbandonato il GFVip per controindicazioni al vaccino. Sostengo Matteo Salvini” - BITCHYFit : Francesca Cipriani: “Ho abbandonato il GFVip per controindicazioni al vaccino. Sostengo Matteo Salvini” - zazoomblog : Grande Fratello Vip Francesca Cipriani contro tutti: «Soleil Sorge ferisce tutti e non le interessa Delia Duran è u… - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Soleil “ferisce le persone e se ne frega”; Delia “un’attrice”: Francesca Cipriani senza peli sulla lingua - StraNotizie : Soleil “ferisce le persone e se ne frega”; Delia “un’attrice”: Francesca Cipriani senza peli sulla lingua… -