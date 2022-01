Fraccaro vede Salvini sul Quirinale | ira M5s | Ma niente sanzioni - L' ex ministro | Non voterò Draghi

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Le trattative per ilaprono una nuova faglia dentro il M5s dove scoppia il ' caso', l'exed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio accusato dai suoi colleghi di ...

Leggi Anche Quirinale, SalviniConte e ribadisce: il centrodestra resta unito: 'Clima velenoso, non voterò Draghi' Dal canto suo l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio non ...... l'ex ministro Alfonso Bonafede ha reso onore all'inventore del Superbonus, Riccardo, che "ha completamente stravolto l'idea di economia a cui eravamo abituati". Come si, siamo proprio ..."Sta montando, e il mio caso ne è un esempio, un clima velenoso intorno all'elezione del presidente della Repubblica", osserva il deputato pentastellato, che rischia un procedimento disciplinare ...Nel Movimento 5 Stelle scoppia il caso Fraccaro. Ex sottosegretario a Palazzo Chigi nel Conte bis, ha incontrato Matteo Salvini nell’ambito delle trattative per l’elezione del presidente della Repubbl ...