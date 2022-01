Foto Hitler che chiama "Mario", Lega sospende assessore (Di venerdì 21 gennaio 2022) "Immediata sospensione" dalla Lega per Angela Maria Sartini, assessore del Carroccio al Comune di Orvieto, dopo che questa ha pubblicato sul suo profilo Facebook personale una Foto di Hitler ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) "Immediata sospensione" dallaper Angela Maria Sartini,del Carroccio al Comune di Orvieto, dopo che questa ha pubblicato sul suo profilo Facebook personale unadi...

Ultime Notizie dalla rete : Foto Hitler Foto Hitler che chiama 'Mario', Lega sospende assessore "Immediata sospensione" dalla Lega per Angela Maria Sartini, assessore del Carroccio al Comune di Orvieto, dopo che questa ha pubblicato sul suo profilo Facebook personale una foto di Hitler sorridente e al telefono con la scritta "ciao Mario volevo farti i complimenti". "Riteniamo il post del tutto inappropriato e di cattivo gusto" ha sottolineato la Lega Umbria in una ...

