Formazioni ufficiali Verona-Bologna | decisone a sorpresa per Mihajlovic!

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Inizia la ventitreesima giornata di Serie A con. Tudor conferma Caprari e Barak dietro Simeone e Faraoni e Lazovic come esterni. Mihajlovic lascia Arnautovic in panchina. Gioca Sansone al fianco di Orsolini. Inoltre deve rinunciare a De Silvestri, risultato positivo al Covid.LE– Montipò, Casale, Ceccherini, Gunter; Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari, Simeone. All. Tudor– Skorupski, Bonifazi, Medel, Binks; Theate, Dominguez, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Sansone. All. Mihajlovic Francesco Scanu

Conferma dal 1' per Antonin Barak nel Verona, con lui giocherà Caprari alle spalle di Simeone. Nel Bologna torna Orsolini ma non farà reparto con Marko Arnautovic, inizialment ...