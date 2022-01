Forbes | tra i primi 50 miliardari italiani | i fratelli Rocca Tenaris | Bombassei Brembo e Percassi Atalanta

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Soldi e peccati sono difficili da giudicare, recita un proverbio. La rivista statunitenseperò stila la classifica dei più ricchi del mondo e tra questi ci sono anche molti. Per quanto riguarda il nostro Paese l’uomo più ricco d’Italia è Giovanni Ferrero, l’omonima società che produce la Nutella, con un patrimonio di 33,3 miliardi di dollari (e 40° uomo più ricco del mondo). Al secondo posto c’è il fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio (e famiglia) con 32,9 miliardi di dollari (62° nel mondo). Terzo gradino del podio per Stefano Pessina con 9,5 miliardi di dollari (e nel mondo è al 234° posto), presidente di Walgreens Boots Alliance, la più grande azienda mondiale di prodotti per la salute e il benessere. Tra idieci ci sono anche Massimiliana Landini Aleotti a capo del gruppo farmaceutico Menarini (con 7 ...

Advertising

artedipulire : Nei due anni di emergenza, sono saliti a 49 gli italiani nella classifica dei «paperoni» stilata dalla rivista Forb… - OmbraDuca : RT @genovatoday: Classifica miliardari Forbes 2021: tra i più ricchi d'Italia (e del mondo) resiste Preziosi - TuttoCitta : È arrivata la classifica dei 10 migliori #ristoranti al mondo secondo #Forbes e tra i nomi ci sono tre… - genovatoday : Classifica miliardari Forbes 2021: tra i più ricchi d'Italia (e del mondo) resiste Preziosi - Italia_Notizie : Forbes, tre ristoranti italiani tra i migliori del mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Forbes tra

tutte le prime dieci monete per capitalizzazione di mercato, ADA ha subito le maggiori perdite :... Billy Bambrough, collaboratore di, ritiene che gli investitori siano rimasti sconvolti ...Nella seconda metà del 2022 ne sarà avviato un altro più grande a Milano:le 100 e le 150 ... Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di.it IscrivitiA causa quindi di un mercato del lavoro disuguale aumenta da decenni il tasso di povertà. La leggera ripresa economica del 5,5% nel 2021 di cui l’Italia sta godendo dopo le chiusure per il Covid, ...Ha più di un piede in Svizzera l'ex dittatore del Kazakistan Nursultan Nazarbayev. Ha una figlia, un genero e - tramite loro - diverse proprietà. A cui di recente si è aggiunto un castello sul lago di ...