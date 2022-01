Fondazione Museo Shoah, Mario Venezia presidente anche per il prossimo quinquennio (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Si è tenuta oggi l’Assemblea dei Soci Fondatori, che ha designato il nuovo consiglio d’amministrazione composto da Noemi Di Segni – Ucei, Daniele Leodori – Regione Lazio, Daniela Dana Tedeschi – Associazione Figli della Shoah, Walter Veltroni – Roma Capitale, Mario Venezia – Cer. Il consiglio, riunitosi successivamente per l’elezione del presidente della Fondazione Museo della Shoah, ha riconfermato all’unanimità Mario Venezia, già presidente dal 2015. Il neo presidente si dichiara “entusiasta di proseguire il percorso nella Fondazione, con l’auspicio che si possa continuare a crescere e privilegiare canali e modalità di espressione al passo con i tempi. Ringrazio i ... Leggi su funweek (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Si è tenuta oggi l’Assemblea dei Soci Fondatori, che ha designato il nuovo consiglio d’amministrazione composto da Noemi Di Segni – Ucei, Daniele Leodori – Regione Lazio, Daniela Dana Tedeschi – Associazione Figli della, Walter Veltroni – Roma Capitale,– Cer. Il consiglio, riunitosi successivamente per l’elezione deldelladella, ha riconfermato all’unanimità, giàdal 2015. Il neosi dichiara “entusiasta di proseguire il percorso nella, con l’auspicio che si possa continuare a crescere e privilegiare canali e modalità di espressione al passo con i tempi. Ringrazio i ...

Quattro bambini con autismo in visita al Castello Sforzesco di Milano Nel dicembre scorso quattro bambini con disturbo dello spettro autistico che fanno riferimento all'Associazione milanese L'abilità hanno visitato i cortili del Castello Sforzesco di Milano, reso acces ...

Museo della Shoah, Mario Venezia confermato presidente Il Consiglio, riunitosi successivamente per l'elezione del Presidente della Fondazione Museo della Shoah, ha riconfermato all'unanimità Mario Venezia, già Presidente dal 2015. Il neo Presidente si ...

