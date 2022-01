Fisco, Commercialisti Milano: “Rateizzare in automatico importi cartelle esattoriali” (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “In un momento così complesso per le realtà imprenditoriali italiane e con una crisi che, per l’ennesima ondata pandemica, sta colpendo fortemente il tessuto economico del nostro Paese (soprattutto nelle fasce medio-basse), diventa importante, ed è auspicabile, la decisione da parte del Governo di una rottamazione che riduca l’importo dovuto al solo tributo e consenta a tutti i contribuenti di assolvere al proprio arretrato fiscale prevedendo, però, un adempimento distribuito in tempi più lunghi di quelli previsti dalle attuali rottamazioni”. Lo dichiara Marcella Caradonna, presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano. “Nell’attesa, tuttavia, – prosegue Marcella Caradonna – si potrebbe agire sull’attuale possibilità di Rateizzare le cartelle, estendendo l’automatismo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “In un momento così complesso per le realtà imprenditoriali italiane e con una crisi che, per l’ennesima ondata pandemica, sta colpendo fortemente il tessuto economico del nostro Paese (soprattutto nelle fasce medio-basse), diventa importante, ed è auspicabile, la decisione da parte del Governo di una rottamazione che riduca l’importo dovuto al solo tributo e consenta a tutti i contribuenti di assolvere al proprio arretrato fiscale prevedendo, però, un adempimento distribuito in tempi più lunghi di quelli previsti dalle attuali rottamazioni”. Lo dichiara Marcella Caradonna, presidente dell’Ordine deied Esperti contabili di. “Nell’attesa, tuttavia, – prosegue Marcella Caradonna – si potrebbe agire sull’attuale possibilità dile, estendendo l’automatismo di ...

Advertising

StraNotizie : Fisco, Commercialisti Milano: 'Rateizzare in automatico importi cartelle esattoriali' - lifestyleblogit : Fisco, Commercialisti Milano: 'Rateizzare in automatico importi cartelle esattoriali' - - FedeAmbro27 : RT @StudioSinergie: ?Novità in famiglia? ?? Scopri tutto sull'assegno per i figli: unico e universale - StudioSinergie : ?Novità in famiglia? ?? Scopri tutto sull'assegno per i figli: unico e universale - studiomarzocchi : Ultima Ora: Rinnovo degli Ordini locali dei commercialisti: slitta ancora il voto. Nuove elezioni il 21 e 22 febbr… -