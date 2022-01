Firmato il dpcm sui negozi, sui supermercati mezzo passo indietro del governo: senza il Green Pass si potrà comprare di tutto ma… (Di sabato 22 gennaio 2022) La mezza marcia indietro di Palazzo Chigi arriva via faq. E’ con la risposta ad una delle domande frequenti sul sito del governo che viene chiarito che ” l’accesso agli esercizi commerciali in cui non è richiesto il Green Pass consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 22 gennaio 2022) La mezza marciadi Palazzo Chigi arriva via faq. E’ con la risposta ad una delle domande frequenti sul sito delche viene chiarito che ” l’accesso agli esercizi commerciali in cui non è richiesto ilconsente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GiovaQuez : Ecco il testo del Dpcm firmato da Draghi con l'elenco dei servizi e attività ai quali si potrà accedere senza green… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi, ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile c… - RaiNews : Dal 1 febbraio chi non ha #greenpass base entrerà solo in supermercati, farmacie, ambulatori, ottici, veterinari, u… - evelynbani : RT @sabrimaggioni: Leggendo #dpcm che sarà firmato domani mattina emerge che i non vaccinati potranno acquistare nei supermercati SOLO beni… - Alessio734 : RT @cinziotta73: @matteosalvinimi State lavorando in Consiglio dei ministri?? Si è accorto che oggi Draghi ha firmato un Dpcm che vieta di… -