Firmato il dpcm sui negozi, senza il Green Pass nei supermercati si potrà comprare di tutto: dal latte alla bigiotteria (Di venerdì 21 gennaio 2022) Niente certificato verde, né base né rafforzato anche per i servizi alla salute, alla sicurezza e alla giustizia. Servirà invece per tabaccai e librerie, non per le edicole nei chioschi all'aperto. Indispensabile inoltre alle Poste per ritirare la pensione Leggi su repubblica (Di venerdì 21 gennaio 2022) Niente certificato verde, né base né rafforzato anche per i servizisalute,sicurezza egiustizia. Servirà invece per tabaccai e librerie, non per le edicole nei chioschi all'aperto. Indispensabile inoltre alle Poste per ritirare la pensione

Advertising

GiovaQuez : Draghi ha firmato il Dpcm sulle attività commerciali alle quali si potrà accedere senza green pass #COVID19 - RaiNews : Dal 1 febbraio chi non ha #greenpass base entrerà solo in supermercati, farmacie, ambulatori, ottici, veterinari, u… - MinutemanItaly : RT @dottorbarbieri: ??????FONTI DI PALAZZO CHIGI: Nei supermercati chi è senza #greenpass puo' acquistare QUALSIASI tipo di merce. Palazzo C… - muntain80 : RT @dottorbarbieri: ??????FONTI DI PALAZZO CHIGI: Nei supermercati chi è senza #greenpass puo' acquistare QUALSIASI tipo di merce. Palazzo C… - Claudia_2774 : RT @valy_s: Norme punitive che non hanno nulla di sanitario. Titoli di giornale così mostrano il tracollo culturale e democratico dell’Ita… -