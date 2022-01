Firmato il dpcm sui negozi: al supermercato e in farmacia senza Green Pass, servirà alle Poste per ritirare la pensione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Niente certificato verde, né base né rafforzato anche per i servizi alla salute, la sicurezza e la giustizia. servirà invece per tabaccai e librerie, non per le edicole nei chioschi all'aperto Leggi su repubblica (Di venerdì 21 gennaio 2022) Niente certificato verde, né base né rafforzato anche per i servizi alla salute, la sicurezza e la giustizia.invece per tabaccai e librerie, non per le edicole nei chioschi all'aperto

