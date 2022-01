Fiorentina | caso Vlahovic | maxi offerta in arrivo dalla Premier per l’attaccante

(Di venerdì 21 gennaio 2022) In casacontinua a tenere banco ilDusanserbo ha confermato la sua volontà di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2023 e la dirigenza viola starebbe valutando la possibilità di vendere il giocatore già in questa finestra di calciomercato. DusanLaaspetta dunque l’giusta e l’Arsenal sembra fare sul serio per: secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, i Gunners sarebbero pronti a mettere sul piatto un’di circa 60 milioni di euro per convincere Commisso e chiudere la trattativa. Le possibilità di riuscita dell’operazione però, passano anchevolontà ...

Advertising

capuanogio : ?? La #Juventus tenta di prendere #Vlahovic subito: offerti alla #Fiorentina 35 milioni di euro più #Kulusevski (va… - violanews : #Ristic vs #Fiorentina, che sfida! La situazione di #Vlahovic ????? - IM_Cisalpino : @nonleggerlo @ChristianConte_ Nel caso, si certificherebbe che la #Fiorentina è diventato un club satellite. Per la… - FraLauricella : RT @capuanogio: ?? La #Juventus tenta di prendere #Vlahovic subito: offerti alla #Fiorentina 35 milioni di euro più #Kulusevski (valutato a… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: ?? La #Juventus tenta di prendere #Vlahovic subito: offerti alla #Fiorentina 35 milioni di euro più #Kulusevski (valutato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina caso

... che si è stirato il polpaccio, rischia di essere più lungo del previsto e lo spagnolo rischia di rientrare dopo il 6 febbraio quando la Lazio sarà di scena al Franchi contro la. In...... ' Qualche inglese (Arsenal e in precedenza City) si è fatta viva con la, ma l'accordo non c'è e non ci può essere se qualcuno... Noi, in ognisiamo a disposizione'. L'esitazione, ...Su quest'ultimo e sul centrale serbo, così come anche su Giacomo Bonaventura, pesa il pericolo diffida: in caso di ammonizione salterebbero la prossima partita. Cagliari-Fiorentina: orario e dove ...Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso e uomo chiave nella Fiorentina di oggi, ha rilasciato un'intervista a La Nazione, nella quale ha toccato molti temi, cominciando da chi gioca ...