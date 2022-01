Fiorentina, Barone: “Vlahovic? Risposte zero. Offerte solo dall’estero” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic. C'è l'offerta della Juventus? Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 gennaio 2022) Joe, direttore generale della, ha parlato del futuro di Dusan. C'è l'offerta della Juventus? Le dichiarazioni

Advertising

SkySport : Vlahovic-Fiorentina, Barone: 'Offerte dalla Premier, ma lui ha altre idee' #SkySport #SkyCalciomercato #Vlahovic… - Fprime86 : RT @GoalItalia: Joe Barone svela il rifiuto di Vlahovic alle offerte inglesi: 'Zero aperture' ? - Fantacalcio : Fiorentina, ancora Barone: 'Zero comunicazione con Vlahovic. Sull'offerta della Juventus...'… - LeBombeDiVlad : ?? #Fiorentina: le parole di #Barone su #Vlahovic ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - ChuchoCastroP : RT @SCUtweet: #Barone (DG Fiorentina) a TGR Toscana ?? Per #Vlahovic non abbiamo ricevuto proposte dalla #Juventus. Non conosciamo le inten… -