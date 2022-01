Fimmanò: “Napoli-Salernitana, nuovo giro di tamponi. C’è una speranza” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Francesco Fimmanò avvocato della Salernitana parla della sfida di Serie A col Napoli, match a rischio per i tanti casi Covid 19. Attualmente la Salernitana ha 9 casi Covid e per il nuovo protocollo della Lega non si giocherebbe il match. “Stiamo applicando le regole, abbiamo anche giocato con 13 calciatori complessivi, anche con i ragazzini. La Salernitana ha avuto tanti problemi legati al Covid, c’era già stato un focolaio importante. Entro le 12 di oggi andava comunicata la lista dei calciatori alla Lega e l’abbiamo fatto. Da non confondere però la lista dei 25 con la lista dei positivi e negativi da consegnare il giorno prima della partita, quella ancora non è definita. I tamponi vanno fatti tutti i giorni, quindi all’ultimo giorno utile prima della partita si farà ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 21 gennaio 2022) Francescoavvocato dellaparla della sfida di Serie A col, match a rischio per i tanti casi Covid 19. Attualmente laha 9 casi Covid e per ilprotocollo della Lega non si giocherebbe il match. “Stiamo applicando le regole, abbiamo anche giocato con 13 calciatori complessivi, anche con i ragazzini. Laha avuto tanti problemi legati al Covid, c’era già stato un focolaio importante. Entro le 12 di oggi andava comunicata la lista dei calciatori alla Lega e l’abbiamo fatto. Da non confondere però la lista dei 25 con la lista dei positivi e negativi da consegnare il giorno prima della partita, quella ancora non è definita. Ivanno fatti tutti i giorni, quindi all’ultimo giorno utile prima della partita si farà ...

