FIFA 22: Obiettivi Daniele Verde Moments – Scopri i Requisiti e le Soluzioni (Di venerdì 21 gennaio 2022) EA Sports ha comunicato che sono ora disponibile gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale di Daniele Verde per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Di seguito riportiamo i Requisiti per riscattare la carta in questione Le carte Player Moments sono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potrete riscattare la carta speciale del centrocampista italiano dello Spezia completando la SBC dedicata disponibile in FUT 22. Verde Letale: Segna un gol al volo in Amichevoli FUT Live: Talenti TOTY. Marcatore Tecnico: Segna 3 gol con giocatori della Serie A in Amichevoli FUT Live: Talenti TOTY. Trionfo TOTY: Vinci 4 partite in ...

