FIFA 22 | Estesa la FUT Champions Weekend League del 21 Gennaio

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Con una nota ufficiale EA Sports ha comunicato che a causa dei problemi tecnici riscontrati nella giornata di venerdi 21, la FUTè statadi 24 ore. Il nuovo termine della competizione in questione è previsto per le ore 9:00 di Martedi 25. “Ciao a tutti, abbiamo prolungato ladi 24 ore su tutte le piattaforme a causa dei problemi di connettività riscontrati nelle ultime ore.”, questo il tweet divulgato dalla software house canadese. Ricordiamo che la FUTLegaue è una modalità multigiocatore online in cui giocatori di FUT su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC competono per aggiudicarsi fantastici ...

