“FFP2 gratis per tutti, studenti e docenti”. Emendamento PD al decreto obbligo vaccinale per gli over 50 (Di venerdì 21 gennaio 2022) "FFP2 gratis per le scuole per garantire la più efficace protezione contro la diffusione dell'infezione da Covid". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) "per le scuole per garantire la più efficace protezione contro la diffusione dell'infezione da Covid". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : “FFP2 gratis per tutti, studenti e docenti”. Emendamento PD al decreto obbligo vaccinale per gli over 50 - infoitinterno : Decreto Sostegni da 1,6 miliardi per imprese e taglio bollette: fondo per indennizzi ai vaccini anche non obbligato… - Agenparl : Covid. P. De Luca (PD), mascherine ffp2 gratis per le scuole) - - tommyiaq : RT @lucianocapone: Negli Usa Biden distribuisce gratis 400 milioni di mascherine Ffp2. Una politica che aiuta davvero i poveri, a differenz… - scuolainforma : #Ffp2 #gratis a #scuola: previste nella bozza del #DecretoSostegniter (PDF) -