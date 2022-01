Festival di Sanremo, annunciato il ritorno del pubblico nel teatro dell’Ariston (Di venerdì 21 gennaio 2022) C’è grande attesa per l’inizio della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. I preparativi sono già in atto e i cantanti sono pronti ad attuare gli ultimi ritocchi alle loro esibizioni. Una delle novità principali sarà il ritorno del pubblico. L’anno scorso, purtroppo, a causa della pandemia da Covid-19, la presenza degli spettatori era stata sostituita con buffi palloncini. Adesso, però, la produzione ha deciso di tornare agli albori. Finalmente, i cantanti potranno essere accolti dagli applausi del pubblico e osservare le loro reazioni durante le performance. Potrebbe interessarti: Sanremo 2022, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Un Festival di Sanremo in piena sicurezza È stato Alberto Banchieri, nelle vesti di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 21 gennaio 2022) C’è grande attesa per l’inizio della settantaduesima edizione deldi. I preparativi sono già in atto e i cantanti sono pronti ad attuare gli ultimi ritocchi alle loro esibizioni. Una delle novità principali sarà ildel. L’anno scorso, purtroppo, a causa della pandemia da Covid-19, la presenza degli spettatori era stata sostituita con buffi palloncini. Adesso, però, la produzione ha deciso di tornare agli albori. Finalmente, i cantanti potranno essere accolti dagli applausi dele osservare le loro reazioni durante le performance. Potrebbe interessarti:2022, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Undiin piena sicurezza È stato Alberto Banchieri, nelle vesti di ...

