Festival di Sanremo 2022, Iva Zanicchi lascia tutti a bocca aperta: "Amadeus …" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cresce sempre di più l'attesa per l'inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il noto Festival della canzone italiana andrà in onda su Rai 1 per cinque sere dal giorno 1 al giorno 5 febbraio 2022 e ad esibirsi saranno molti artisti. Tra questi anche l'amatissima Iva Zanicchi che proprio di recente nel corso di un'intervista rilasciata a Diva e Donna ha parlato dell'emozione legata a questa nuova partecipazione al Festival ma non solo. La celebre artista ha fatto anche una particolare confessione su Amadeus. La confessione di Iva Zanicchi su Amadeus Saranno 25 i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 che si contenderanno il tanto ambito ...

