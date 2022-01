Fedez stupisce Chiara Ferragni | cena da sogno e un bracciale da 300mila euro | ecco quale

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Quando si tratta disarebbe disposto a tutto. Lo ha dimostrato anche durante l’ultima sorpresa per la moglie nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano, con un intero locale affittato soltanto per loro due. La sala era addobbata con petali di rose e decine di candele, mentre a intrattenere la coppia c’era un suonatore di violino. L'articolo

Advertising

aletto78 : @puscascapo @martinoloiacono Beh, con tutti i beoti che seguono Scanzi, Fedez, la Ferragni e altri esseri privi di… - xhavingnohead : Secondo me la questione è molto semplice, se Antonio Dikele Distefano, DIRETTORE di Esse Magazine aka una rivista m… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez stupisce

DailyNews 24

... "Tenere guardia alta anche usando nuove regole in arrivo" Caso, rinviato a giudizio il ...religiosa Carica altri Link utili Cestini di pasta fillo con crema e frutti rossi il dessert che......Carica altri Link utili Cestini di pasta fillo con crema e frutti rossi il dessert che... il motivo Articoli Correlati redazione - 19 Gennaio 2022 Caso, rinviato a giudizio il Presidente ...Quando si tratta di Chiara Ferragni, Fedez sarebbe disposto a tutto. Lo ha dimostrato anche durante l'ultima sorpresa per la moglie nella Galleria Quando si tratta di Chiara Ferragni, Fedez sarebbe di ...In realtà Fedez potrebbe aver speso ancora di più: esiste infatti una versione ancora più cara, quella in oro bianco 18 carati, occhi di smeraldo, macchie in zaffiro, naso di onice e diamanti (10,81 c ...