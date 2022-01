Famiglia e pandemia: “Per le mamme il peso dei figli e del lavoro casalingo è raddoppiato” (Di venerdì 21 gennaio 2022) È sempre stata in salita, in Italia, la vita delle mamme che lavorano dentro e fuori casa, ma con la pandemia può diventare impossibile. Basta un dato: se nel 2019 sono state 37.600 le neo mamme che si sono licenziate, nel 2020 sono balzate a 96mila. E l’emorragia continua. Quelle che resistono, pagano prezzi altissimi e soffrono in silenzio. Come fosse un destino inevitabile, un equilibrio sopra la follia. Cristina Di Loreto, psicologa e psicoterapeuta Cristina Di Loreto, psicologa e psicoterapeuta, docente formatrice e coach, ha provato sulla propria pelle la crisi post maternità. E ha deciso di dedicarsi al disagio delle madri fondando Me First, un metodo e un percorso per aiutare le donne a restare in equilibrio anche quando il lavoro, i figli, i mariti e talvolta gli anziani genitori, fanno ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) È sempre stata in salita, in Italia, la vita delleche lavorano dentro e fuori casa, ma con lapuò diventare impossibile. Basta un dato: se nel 2019 sono state 37.600 le neoche si sono licenziate, nel 2020 sono balzate a 96mila. E l’emorragia continua. Quelle che resistono, pagano prezzi altissimi e soffrono in silenzio. Come fosse un destino inevitabile, un equilibrio sopra la follia. Cristina Di Loreto, psicologa e psicoterapeuta Cristina Di Loreto, psicologa e psicoterapeuta, docente formatrice e coach, ha provato sulla propria pelle la crisi post maternità. E ha deciso di dedicarsi al disagio delle madri fondando Me First, un metodo e un percorso per aiutare le donne a restare in equilibrio anche quando il, i, i mariti e talvolta gli anziani genitori, fanno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Angela da Mondello, una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso 'non ce n'è coviddi', oggi ha cam… - Luce_news : Famiglia e pandemia: “Per le mamme il peso dei figli e del lavoro casalingo è raddoppiato” - ladystrayeah : RT @true_colors95: #DocNelleTueMani2 racconta le tante storie in tempo di pandemia: chi ha perso la vita come Lorenzo, chi ha perso la sua… - Romanito_21 : RT @true_colors95: #DocNelleTueMani2 racconta le tante storie in tempo di pandemia: chi ha perso la vita come Lorenzo, chi ha perso la sua… - DocNelleTueMani : RT @true_colors95: #DocNelleTueMani2 racconta le tante storie in tempo di pandemia: chi ha perso la vita come Lorenzo, chi ha perso la sua… -