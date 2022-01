Everton, obiettivo italiano per il dopo Benitez: contatti con Cannavaro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Per il dopo Benitez, l’Everton starebbe pensando a Fabio Cannavaro: già avviati i primi contatti L’Everton lavora al dopo Benitez e, dopo l’idea Mourinho morta sul nascere, starebbero pensando ora a un allenatore italiano. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, infatti, l’obiettivo numero uno dei Toffees sarebbe Fabio Cannavaro. Tra le parti ci sarebbero già stato i primi colloqui che avrebbero avuto esito positivo. Il campione del Mondo 2006 è la prima scelta dell’Everton, Frank Lampard e Wayne Rooney le alternative. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Per il, l’starebbe pensando a Fabio: già avviati i primiL’lavora ale,l’idea Mourinho morta sul nascere, starebbero pensando ora a un allenatore. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, infatti, l’numero uno dei Toffees sarebbe Fabio. Tra le parti ci sarebbero già stato i primi colloqui che avrebbero avuto esito positivo. Il campione del Mondo 2006 è la prima scelta dell’, Frank Lampard e Wayne Rooney le alternative. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Cannavaro in pole per la panchina dell'#Everton - infoitsport : Everton, Martinez obiettivo numero uno della panchina. Da convincere la Federcalcio belga - deatoffees : Tocca ancora a big Duncan risollevare un #everton in crisi profonda,sabato nello scontro salvezza Vs #AstonVilla ci… - JoviAcm : RT @calcioesport360: ?????? #AstonVilla: è ad un passo l'arrivo di Lucas #Digne dall'#Everton per 25 milioni di sterline. Sfuma l'obiettivo pe… -