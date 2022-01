Espn | il cancro di Pelè si è esteso | metastasi a fegato | intestino e polmoni

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 gennaio 2022)è peggiorato. Secondo quanto riporta, ilche ha colpito la leggenda brasiliana si è diffuso, provocando numerose. O Rei ha dovuto sottoporsi a nuovi cicli di chemioterapia, ricoverato all’ospedale di San Paolo. Sarebbe rientrato a casa, adesso. Dal suo entourage filtra solo che le sue condizioni sono clinicamente stabili ma secondolesi sono diffuse aha 81 anni, è in cura da mesi per un tumore al colon, è già stato operato l’anno scorso. Le notizie sulle sue condizioni che filtrano dalla stampa non sono per niente confortanti. L'articolo ilNapolista.