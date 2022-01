Eros Ramazzotti blocca un paparazzo per dire: “Non sono fidanzato” (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ennesimo paparazzo che becca Eros Ramazzotti mentre passeggia con un’amica ma questa volta è il cantante a fare lo scoop, a bloccare il fotografo. E’ tra le storie di Instagram che Eros velocizza tutto e mette fine al gossip che lo vorrebbe fidanzato, magari con Michelle Hunziker o con un’altra bellissima ragazza. Ai follower racconta che c’è un paparazzo che gli ha appena scattato delle foto mentre lui è con una persona che è solo un’amica. Sa già che diranno che è la sua nuova fiamma ma come sempre Eros Ramazzotti anticipa, smentisce, fa di tutto per non essere protagonista del gossip. Questa volta addirittura interviene ancora prima dello scatto, ancora prima che il paparazzo possa terminare il suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ennesimoche beccamentre passeggia con un’amica ma questa volta è il cantante a fare lo scoop, are il fotografo. E’ tra le storie di Instagram chevelocizza tutto e mette fine al gossip che lo vorrebbe, magari con Michelle Hunziker o con un’altra bellissima ragazza. Ai follower racconta che c’è unche gli ha appena scattato delle foto mentre lui è con una persona che è solo un’amica. Sa già che diranno che è la sua nuova fiamma ma come sempreanticipa, smentisce, fa di tutto per non essere protagonista del gossip. Questa volta addirittura interviene ancora prima dello scatto, ancora prima che ilpossa terminare il suo ...

