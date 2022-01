Enrico Lucci approda a Striscia la Notizia

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 21 gennaio 2022)Nuovo innesto ala. Il tg satirico di Antonio Ricci arruola tra gli inviati, che farà il suo debutto nella puntata di lunedì 24 gennaio. L’ex iena presidierà l’ingresso del Parlamento per raccontare in tempo reale a, chiaramente a modo suo, la corsa al Colle per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica Italiana. Persi tratta di un ritorno a Mediaset dopo sei anni, quando lasciò nel 2016 Le Iene perre in Rai, dove ha preso parte – come inviato o ospite in studio – a trasmissioni come Nemo, Quelli che il Calcio e #Cartabianca, oltre ad aver condotto nel 2019 su Rai 2 il talk Realiti Sciò.