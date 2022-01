Enrico Letta ha valicato il Rubicone e cerca voti per portare Draghi al Colle (Di venerdì 21 gennaio 2022) Recide i legami per poterne costruire. Prova a disarticolare la rete del malcontento che sta tessendo chi vuole imbrigliare la candidatura di Mario Draghi, che è la sua candidatura. Quando a metà pomeriggio Enrico Letta arriva al Senato, il chiacchiericcio intorno all’incontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini riempie l’aria della buvette. Lui dissimula col garbo di chi dice che “in questa fase tutti parlano con tutti” il fastidio per la volubilità dell’alleato grillino. Sta lì, Letta, perché le sue capogruppo gli hanno segnalato che uno degli epicentri dell’antiDraghismo sta nel Misto: e allora il segretario va a far visita a Loredana De Petris. Inizia così una consultazione permanente, in cui il segretario del Pd, insieme a Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, sonderà le varie anime del ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Recide i legami per poterne costruire. Prova a disarticolare la rete del malcontento che sta tessendo chi vuole imbrigliare la candidatura di Mario, che è la sua candidatura. Quando a metà pomeriggioarriva al Senato, il chiacchiericcio intorno all’incontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini riempie l’aria della buvette. Lui dissimula col garbo di chi dice che “in questa fase tutti parlano con tutti” il fastidio per la volubilità dell’alleato grillino. Sta lì,, perché le sue capogruppo gli hanno segnalato che uno degli epicentri dell’antismo sta nel Misto: e allora il segretario va a far visita a Loredana De Petris. Inizia così una consultazione permanente, in cui il segretario del Pd, insieme a Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, sonderà le varie anime del ...

