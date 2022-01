Encanto: una bambina di 2 anni identica a Mirabel crede di essere nel film (VIDEO) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una bambina di due anni è recentemente diventata virale su Twitter grazie ad un VIDEO che evidenzia la sua incredibile somiglianza con la protagonista Mirabel. Manu Araújo Marques, una tenerissima bambina di 2 anni, somiglia così tanto al personaggio di Mirabel di Encanto in un VIDEO, recentemente divenuto virale, che sembra essere una vera e propria riproduzione nel mondo reale della protagonista della pellicola. Un VIDEO della bambina intenta a guardare per la prima volta Encanto, è recentemente divenuto virale su Twitter, totalizzando oltre 20.000 Mi piace, e attirando l'attenzione di Stephanie Beatriz, doppiatrice originale di Mirabel. Nel ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unadi dueè recentemente diventata virale su Twitter grazie ad unche evidenzia la sua incredibile somiglianza con la protagonista. Manu Araújo Marques, una tenerissimadi 2, somiglia così tanto al personaggio didiin un, recentemente divenuto virale, che sembrauna vera e propria riproduzione nel mondo reale della protagonista della pellicola. Undellaintenta a guardare per la prima volta, è recentemente divenuto virale su Twitter, totalizzando oltre 20.000 Mi piace, e attirando l'attenzione di Stephanie Beatriz, doppiatrice originale di. Nel ...

