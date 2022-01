Empoli-Roma, Mourinho in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tutto pronto per la conferenza stampa dell’allenatore della Roma, Josè Mourinho che alle 15:30 di sabato 22 gennaio presenterà la sfida esterna al Castellani contro l‘Empoli di Andreazzoli. Dopo la vittoria sul Lecce in Coppa Italia, la Roma cerca tre punti cruciali in campionato su un campo ostico. La conferenza stampa potrà essere seguita in diretta sui canali social della società giallorossa (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) mentre Sky trasmettterà alcuni estratti dell’incontro con la stampa del tecnico portoghese. Sportface.it in ogni caso non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tutto pronto per ladell’allenatore della, Josèche alle 15:30 di sabato 22 gennaio presenterà la sfida esterna al Castellani contro l‘di Andreazzoli. Dopo la vittoria sul Lecce in Coppa Italia, lacerca tre punti cruciali in campionato su un campo ostico. Lapotrà essere seguita in diretta sui canali social della società giallorossa (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) mentre Sky trasmettterà alcuni estratti dell’incontro con ladel tecnico portoghese. Sportface.it in ogni caso non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

GiordanoSepi : Una menzione speciale per due coloni di frontiera: per @rz8463 che segue la Roma da Bergamo e per @mar_aie che la s… - GiordanoSepi : #RomaLecce 3-1 #EmpoliRoma La volpe Andreazzoli. The Andreazzoli fox. #DajeRoma! - romaforever_it : Empoli-Roma, Le Probabili Formazioni | Serie A - Stagione 2021/2022 - GiordanoSepi : #RomaLecce 3-1 #EmpoliRoma La volpe Andreazzoli. The Andreazzoli fox. #DajeRoma! - PagineRomaniste : #EmpoliRoma, domani alle 15.30 la conferenza stampa di #Mourinho #ASRoma -