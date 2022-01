Elezioni Presidente della Repubblica: una panoramica dei papabili (Di venerdì 21 gennaio 2022) Elezioni Presidente della Repubblica: si avvicina il momento dell’elezione del successore di Sergio Mattarella al Colle. Escluso – ormai quasi del tutto – un secondo mandato del Capo dello Stato uscente: quali sono le opzioni più discusse sul nome del prossimo inquilino del Quirinale? Sondaggi Tp: futuro Draghi, il 39,1% degli italiani non lo vuole nè a Palazzo Chigi nè al Quirinale Elezioni Presidente della Repubblica: Mattarella bis o Draghi? Elezioni Presidente della Repubblica: partiranno lunedì 24 gennaio le operazioni di voto che porteranno alla nomina del prossimo Capo dello Stato. Ormai sembra da escludere completamente – nonostante l’opzione riscuota ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 21 gennaio 2022): si avvicina il momento dell’elezione del successore di Sergio Mattarella al Colle. Escluso – ormai quasi del tutto – un secondo mandato del Capo dello Stato uscente: quali sono le opzioni più discusse sul nome del prossimo inquilino del Quirinale? Sondaggi Tp: futuro Draghi, il 39,1% degli italiani non lo vuole nè a Palazzo Chigi nè al Quirinale: Mattarella bis o Draghi?: partiranno lunedì 24 gennaio le operazioni di voto che porteranno alla nomina del prossimo Capo dello Stato. Ormai sembra da escludere completamente – nonostante l’opzione riscuota ...

Advertising

fattoquotidiano : Financial Times e New York Times beatificano Mario Draghi in vista delle elezioni del presidente della Repubblica - Corriere : Incontro tra Conte e Salvini in vista della votazione per il Colle - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - IVALDO1962 : RT @buonweekend: È stata convocata per oggi 20 gennaio alle 21 l’assemblea del gruppo della Camera del #M5S All’ordine del giorno l’elezio… - Italia_Notizie : Draghi al Colle, i dubbiosi tra i dem ora virano sull’ex capo della Bce -