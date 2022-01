Elezioni del Presidente della Repubblica: come cambia il quorum durante le votazioni? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Elezioni del Presidente della Repubblica: come cambia il quorum. Ci sono dei passaggi precisi che regolano i seggi per eleggere il Capo dello Stato. A dettare il tutto è sempre la Costituzione. Elezioni del Presidente della Repubblica: come cambia il quorum Riunito il Parlamento in seduta comune, per essere eletto il Presidente della Repubblica deve raggiungere nei primi tre scrutini il quorum dei due terzi dei componenti dell’Assemblea, vale a dire 673 voti. Dal quarto scrutinio in poi, basterà raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti, quindi 505 su 1.009. Sempre la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022)delil. Ci sono dei passaggi precisi che regolano i seggi per eleggere il Capo dello Stato. A dettare il tutto è sempre la Costituzione.delilRiunito il Parlamento in seduta comune, per essere eletto ildeve raggiungere nei primi tre scrutini ildei due terzi dei componenti dell’Assemblea, vale a dire 673 voti. Dal quarto scrutinio in poi, basterà raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti, quindi 505 su 1.009. Sempre la ...

