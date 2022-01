Economia sociale | Treu | Action Plan segnale forte impegno Ue

(Di venerdì 21 gennaio 2022) "E' un altroda parte dell'Europa che si vuole impegnare non solo per un nuovo tipo di sviluppo sostenibile ma anche per l', che è parte di questo sviluppo. Quindi ha approvato ...

"E' un altro segnale da parte dell'Europa che si vuole impegnare non solo per un nuovo tipo di sviluppo sostenibile ma anche per l', che è parte di questo sviluppo. Quindi ha approvato questo Action Plan, che deve essere però attuato nei vari paesi. Noi come Cnel abbiamo sempre seguito, avendo anche all'interno la ...Siamo una forzain grado di raccogliere una straordinaria opportunità per la cooperazione". È intervenuta poi Germana di Domenico, dirigente presso il ministeroe Finanze " ...oggi si sono aggiunti agli agricoltori tutti i sindacati grazie alla condizionalità sociale ... di un settore che non è solo utile all'economia, ma non basta. Bisogna accompagnare gli aspetti ...Roma, 21 gen. (askanews) - 'E' un altro segnale da parte dell'Europa che si vuole impegnare non solo per un nuovo tipo di sviluppo sostenibile ...