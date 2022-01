“Eccomi qui”. Benedetta Rossi, la prima foto dall’ospedale dopo l’operazione: le sue condizioni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Grande preoccupazione da parte dei suoi fan intorno alle condizioni di salute di Benedetta Rossi. La donna, nota per essere una food influencer molto apprezzata sul web e che recentemente era stata ospite di Antonella Clerici nel suo programma di cucina in onda ogni giorno sulla Rai, si è sottoposta ad un intervento chirurgico. E subito dopo l’operazione, annunciata qualche giorno fa, lei ha voluto chiarire quale sia attualmente lo stato di forma. E ha anche postato l’immagine dall’ospedale. Queste erano state le rivelazioni di Benedetta Rossi prima dell’operazione: “Eccomi qua alle 10:27 di questo martedì di Gennaio mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una foto ?. È un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Grande preoccupazione da parte dei suoi fan intorno alledi salute di. La donna, nota per essere una food influencer molto apprezzata sul web e che recentemente era stata ospite di Antonella Clerici nel suo programma di cucina in onda ogni giorno sulla Rai, si è sottoposta ad un intervento chirurgico. E subito, annunciata qualche giorno fa, lei ha voluto chiarire quale sia attualmente lo stato di forma. E ha anche postato l’immagine. Queste erano state le rivelazioni didel: “qua alle 10:27 di questo martedì di Gennaio mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una?. È un ...

Advertising

loremmall : RT @renzionario: In Itali de president is not DE BOSS! Eccomi qui a dare un'imperdibile lezione di diritto costituzionale in inglese, altra… - heroesandcons : Lino eccomi sarò qui anche quando salirai sul palco il venerdì notte all’01.50 per promuovere quella roba che non n… - Lulumine__ : @unIuckybenny Ho fatto un pisolino e quando mi sono svegliata ho detto 'devo mangiare una spinacina' ED ECCOMI QUI - renzionario : RT @renzionario: In Itali de president is not DE BOSS! Eccomi qui a dare un'imperdibile lezione di diritto costituzionale in inglese, altra… - GiglioBecco99 : RT @renzionario: In Itali de president is not DE BOSS! Eccomi qui a dare un'imperdibile lezione di diritto costituzionale in inglese, altra… -