Ecco il nuovo dpcm: cosa cambia per il green pass (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal primo febbraio sarà possibile entrare in nove tipologie di negozi senza nemmeno il green pass base Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal primo febbraio sarà possibile entrare in nove tipologie di negozi senza nemmeno ilbase

Advertising

crocerossa : ??La flotta della CRI si potenzia grazie a un nuovo mezzo speciale, unico al mondo. Un pullman per il trasporto in a… - CremoniniCesare : Ecco la tracklist completa del nuovo album “La ragazza del futuro” in uscita il 25 febbraio 2022! ??????… - CremoniniCesare : Fuori da stanotte (dormivo beatamente) e ovunque #LaRagazzaDelFuturo. Il nuovo singolo, che viaggio di pezzo! ?? Gr… - StePicasso : RT @Rayo_Italia: #RayoItalia | Ecco il nostro nuovo numero! In primo piano la #CopaDelRey con la cronaca di #GironaRayo, poi la 21esima gio… - Dondolino72 : RT @eprsocial: ???? Ci siamo! ???Il prossimo lunedì andranno in scena le elezioni del tredicesimo #PresidenteDellaRepubblica. ?Ma qual è il… -