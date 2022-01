Ecco i negozi dove si può entrare senza green pass

(Di venerdì 21 gennaio 2022) A partire dal 1° febbraio saranno pochissimi i servizi e le attività a cui sarà consentito accederenessun tipo, quello base (che si può ottenere con un tampone negativo) e quello rafforzato (con guarigione o vaccino). E' quanto stabilito dalle ultime misure del governo che vanno a integrare il decreto anti-Covid di inizio gennaio. Nel dpcm si ribadisce come le attività esentate appartengano a quella sfera di servizi ritenuti essenziali per il cittadino, volti a garantire l'accesso a "esigenze alimentari, di prima necessita e esigenze di salute".si potrà quindi fare la spesa, comprare cibo per animali e fare benzina, compare medicinali e recarsi dal medico. Non si potrà invece fare shopping e anche all'interno dei centri commerciali gli unici ...

LE ULTIME NOTIZIE Primo Piano Green Pass,dove non serve 21 Gennaio 2022 Green Pass base obbligatorio dal 1 febbraio 2022 in molte attività commerciali, ma non in tutte:quali sono ...La maggior parte dei, grazie all'andamento stabile della curva epidemiologica e all'... Bonus stagionali 2022:a chi spetterà I bonus stagionali 2022 spetteranno a tutti i settori che sono ...Niente ritiro pensione senza Green pass, ma il certificato verde non servirà per entrare nei supermercati e i nei negozi di alimentari, e neppure per entrare nelle farmacie. Il presidente del Consigli ...Si potrà fare la spesa senza la certificazione verde, ma non si potranno comprare solo beni essenziali come il cibo. Controlli a campione. Serve il Green Pass base per le tabaccherie e anche per ritir ...