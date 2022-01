“É sempre mezzogiorno” | le ricette del 21 gennaio 2022

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo il successo, straripante ed inatteso, della prima edizione, le cucine di Étornano ad accendersi e ad animarsi dei racconti e delle risate dei commensali, pronti a stringersi intorno ad Antonella Clerici ed al pubblico di Rai1. La prima edizione, partita dopo l’ultima, deludente stagione de La prova del cuoco a guida Isoardi, ha registrato una media del 14,5% di share, con picchi, sul finale di stagione, del 17% (per la Isoardi solo l’11,42% di media). Ma veniamo ad una nuova, scoppiettante puntata della seconda edizione del nuovo programma di e con Antonella Clerici, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai1, alle 12:00, che comeseguiremo in diretta anche suintv.com. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show condotto da ...

Advertising

MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Fougasse d’oltralpe di Fulvio Marino - MaxsoMagazine : Le ricette di è sempre mezzogiorno: Delizia al limone di Sal De Riso - sanielua : mia mamma si lamenta che ad è sempre mezzogiorno non fanno mai piatti vegani - StandByMeTV : RT @MezzogiornoRai1: ?? Buon venerdì e ben ritrovati con una nuova puntata di È Sempre Mezzogiorno, INIZIA ORA su Rai1 e in diretta streamin… - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Tortelli mugellani di Federico Fusca -

Ultime Notizie dalla rete : sempre mezzogiorno

Lanostratv

Poco prima diil Premier Draghi ha firmato il nuovo Dpcm sui negozi esentati dal Green ... Da ultimo, è attesaoggi la firma del Premier Mario Draghi sul Dpcm per specificare quali ...Gran parte di questi impianti dovrebbe sorgere in Nord Italia e nel. Una vera e propria ... Impianti che si troveranno a funzionare, nel prossimo futuro, in un numero di oreminore, ...Con i consigli dell'Estetista Cinica ecco come sgonfiare la pancia in poco tempo ed evitare la panciera sotto l'abito stretto ...«Il latore delle informazioni è Nicola Lorusso - scrive la guardia di finanza in una informativa deposita al Tribunale del Riesame - il quale dopo aver affermato che “circola la voce che ti devono arr ...