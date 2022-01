“É sempre mezzogiorno” | fougasse d’oltralpe di Fulvio Marino

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Nonostante la durata ridotta della puntata odierna, non ci facciamo mancare un goloso lievitato firmato da. Oggi, il cuoco piemontese, com’è consuetudine al venerdì, prepara una focaccia francese. Ecco la. Ingredienti 500 g farina tipo 2, 450 g farina di farro monococco, 50 g grano saraceno, 600 g acqua, 150 g lievito madre, 22 g sale, 30 g olio evo, 50 g erbe provenzali Procedimento In una ciotola, o in planetaria, misceliamo le tre farine. Uniamo il lievito madre (o 6 g di lievito di birra fresco) e gran parte dell’acqua fredda. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Lavoriamo fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Aggiungiamo, quindi, l’olio a filo e lavoriamo fino a farlo assorbire. Infine, incorporiamo un trito di erbe. ...

