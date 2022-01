E’ morto Meat Loaf, aveva 74 anni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il cantante e attore statunitense Meat Loaf è morto all’età di 74 anni. La notizia viene data dal sito della Bbc. Meat Loaf, pseudonimo di Marvin Lee Aday, noto anche come Michael Lee Aday era nato a Dallas il 27 settembre 1947. Nel 2001 cambiò legalmente il proprio nome da Marvin a Michael. Meat Loaf è stato anche nome della band di cui era cantante. Nonostante alcuni inconvenienti (tra cui la bancarotta) raggiunse un successo notevole con la sua carriera di musicista e cantante, soprattutto grazie all’album ‘Bat Out of Hell’, uno dei dischi più venduti della storia del rock. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il cantante e attore statunitenseall’età di 74. La notizia viene data dal sito della Bbc., pseudonimo di Marvin Lee Aday, noto anche come Michael Lee Aday era nato a Dallas il 27 settembre 1947. Nel 2001 cambiò legalmente il proprio nome da Marvin a Michael.è stato anche nome della band di cui era cantante. Nonostante alcuni inconvenienti (tra cui la bancarotta) raggiunse un successo notevole con la sua carriera di musicista e cantante, soprattutto grazie all’album ‘Bat Out of Hell’, uno dei dischi più venduti della storia del rock. L'articolo proviene da Italia Sera.

