“È lui il mio fidanzato”. Diana Del Bufalo in love: chi ha conquistato il cuore dell’attrice (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non si è ancora spento l’eco delle polemiche per quelle frasi. Diana Del Bufalo è un’attrice molto seguita e ogni volta, chissà com’è, le sue esternazioni provocano reazioni le più disparate. Non di rado alcuni suoi follower la tempestano di critiche anche dure. Come quando, era il marzo 2021, in occasione della festività della Domenica delle Palme Diana decise di volare in Svezia. Apriti cielo, e non in senso biblico. Oltre ai millemila mi piace e cuoricini c’è chi ha commentato così le foto di Diana sulla neve: “È proprio duro questo lockdown”. Ma è niente rispetto a quello che è successo pochi giorni fa quando l’attrice ha spiegato perché non si era vaccinata su consiglio del suo medico di famiglia. Successivamente, dopo aver chiarito di non essere una no vax, ha svelato: “So che questo atteggiamento può generare ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non si è ancora spento l’eco delle polemiche per quelle frasi.Delè un’attrice molto seguita e ogni volta, chissà com’è, le sue esternazioni provocano reazioni le più disparate. Non di rado alcuni suoi follower la tempestano di critiche anche dure. Come quando, era il marzo 2021, in occasione della festività della Domenica delle Palmedecise di volare in Svezia. Apriti cielo, e non in senso biblico. Oltre ai millemila mi piace e cuoricini c’è chi ha commentato così le foto disulla neve: “È proprio duro questo lockdown”. Ma è niente rispetto a quello che è successo pochi giorni fa quando l’attrice ha spiegato perché non si era vaccinata su consiglio del suo medico di famiglia. Successivamente, dopo aver chiarito di non essere una no vax, ha svelato: “So che questo atteggiamento può generare ...

Advertising

stanzaselvaggia : “Mio padre ha una figlia con la sclerosi multipla che cammina grazie alla scienza e non si vaccina. È una scelta c… - AmorosoOF : Io come lui il 13 luglio 2022 per il mio primo concerto a San Siro ?? - marcotravaglio : In attesa che B., il prossimo Capodanno, ci racconti a reti unificate la barzelletta della mela, dobbiamo accontent… - JoKakamuKazz : RT @saluti37: Poco fa dal mio tabaccaio: Io:'posso ancora entrare?' Lui:'adesso e anche dopo!!non ti chiederò mail il #greenpass , e se tut… - hugmehar_ : RT @sottonaxRMadden: Confido in lui per il mio ultimo esame della triennale di oggi ???????????????????????????????????????? -