È il momento giusto per acquistare un nuovo Smart TV da Unieuro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unieuro Specials TV è la nuova promozione di Unieuro valida fino al 24 gennaio che prevede sconti a partire dal 22% su tantissimi televisori di listino pari o superiore a 800 euro. Tra questi figurano Smart TV dei principali brand del settore, tra cui Samsung, LG, Sony. Uno dei modelli più scontati è il Samsung Serie 8 TV QLED 4K da 55 pollici, offerto a 701,92 euro nonostante un prezzo di listino pari a 1.499,00 euro. Tra le principali caratteristiche si segnalano i 6 autoparlanti TV integrati, il refresh rate a 120 Hz e uno schermo quasi senza cornice. Unieuro Specials TV, quante occasioni da Unieuro Passando in rassegna le offerte di Unieuro Specials TV, brilla l'offerta sullo Smart TV LG Oled evo da 55 pollici, dotato di processore 4K a9 di quarta generazione con ...

