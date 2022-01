E’ fatta per Sepe: la Salernitana ha un nuovo portiere (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Salernitana ha praticamente chiuso per l’acquisto di Luigi Sepe, portiere del Parma, classe’91, che ritorna cosi in Campania dopo l’esperienza di qualche anno fa al Napoli. L’estremo difensore, che arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, sarà così il nuovo numero uno dei granata. Sepe alla Salernitana: che ne sarà di Belec? L’arrivo di Sepe molto probabilmente segnerà l’addio del portiere titolare, Vid Belec, protagonista la scorsa stagione della promozione in Serie A della Salernitana. I granata hanno preferito puntare su un profilo che vanta già una discreta esperienza nella massima categoria, malgrado sia stato fermo da un pò perchè chiuso da un mostro sacro come Buffon a Parma. Per lo sloveno la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Laha praticamente chiuso per l’acquisto di Luigidel Parma, classe’91, che ritorna cosi in Campania dopo l’esperienza di qualche anno fa al Napoli. L’estremo difensore, che arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, sarà così ilnumero uno dei granata.alla: che ne sarà di Belec? L’arrivo dimolto probabilmente segnerà l’addio deltitolare, Vid Belec, protagonista la scorsa stagione della promozione in Serie A della. I granata hanno preferito puntare su un profilo che vanta già una discreta esperienza nella massima categoria, malgrado sia stato fermo da un pò perchè chiuso da un mostro sacro come Buffon a Parma. Per lo sloveno la ...

